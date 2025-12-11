Carburanti nel 2026 cambiano le accise | ecco cosa succede ai prezzi

A partire dal 2026, le accise sui carburanti subiranno modifiche, influenzando i prezzi alla pompa. Dopo tre anni di prezzi ai minimi, questa novità potrebbe segnare un nuovo andamento per i consumatori, con possibili variazioni sui costi di benzina e diesel. Ecco cosa cambia e quali sono le implicazioni di questa riforma.

L'ottima notizia per i consumatori è che da tre anni a questa parte, quindi dal 2022, il prezzo dei carburanti si trova ai minimi. Da gennaio 2026, poi, ci sarà una "forbice" più ristretta tra diesel e benzina con il gasolio che costerà 3 centesimi in più a causa dell'allineamento sulle accise. Benzina e diesel nel 2025. La notizia è stata resa nota dl presidente dell'Unem, Gianni Murano, che ha illustrato qual è lo scenario nazionale nel " Preconsuntivo energia e mobilità 2025 ". Nel dettaglio, quindi, nel 2025 il prezzo medio della benzina in Italia è stato di 1,733 euro al litro a differenza del gasolio che mediamente è costato 1,652 euro al litro, in pratica 8-9 centesimi in meno rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it