Capuano stoccata a Conte dopo la sconfitta del Napoli contro il Benfica | cos’ha detto sul precedente scomodo

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Benfica, Alfredo Capuano ha commentato la situazione, affrontando anche le parole di Antonio Conte sul riposo e le decisioni recenti. L'intervento del giornalista ha evidenziato un precedente scomodo, aggiungendo ulteriori spunti di riflessione sulla gestione delle partite e le strategie adottate.

Capuaa la sconfitta col Benfica: Conte ha ragione sul riposo, ma c'è un precedente scomodo. Il calendario ha due facce. Il giornalista Giovanni Capuano è intervenuto per commentare le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico del Napoli, rilasciate dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Benfica. Conte aveva lamentato la disparità di riposo tra le due squadre, con i portoghesi che avevano avuto due giorni in più per preparare il match. Capuano ha dato ragione al tecnico azzurro, riconoscendo la validità delle sue proteste sulle condizioni fisiche. Tuttavia, il commento del giornalista si è presto trasformato in una stoccata diretta a Conte e al Napoli, ricordando episodi passati che riguardavano la stessa situazione, ma a vantaggio della squadra partenopea.

