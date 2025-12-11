Cappella Sansevero il Concerto di Natale a sostegno di Gaza | protagonista Antonio Castrignanò

Il Museo Cappella Sansevero ospita il tradizionale Concerto di Natale, un evento che unisce musica e solidarietà. Quest’anno, protagonista è Antonio Castrignanò, che animerà la serata con il suo talento, a sostegno delle popolazioni di Gaza. Un’occasione per celebrare le festività con spirito di condivisione e impegno sociale nel cuore di Napoli.

Il Museo Cappella Sansevero rinnova l’appuntamento con il Concerto di Natale, un classico ormai consolidato che intreccia cultura e impegno sociale nel cuore di Napoli. L’edizione 2025 si terrà martedì 16 dicembre alle 20, nello scrigno barocco famoso in tutto il mondo per il Cristo velato, e avrà come protagonista Antonio Castrignanò con il live Acoustic Sound. Un evento fra musica e impegno sociale. Come da tradizione, l’iniziativa mantiene una forte impronta solidale: l’intero incasso sarà devoluto al progetto Una Terra in Comune, programma di sostegno diretto a 15 famiglie della Striscia di Gaza, coordinato dall’Associazione di Promozione Sociale La Comune ETS in collaborazione con l’ONG Vento di Terra ETS, presente sul territorio dal 2011. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

