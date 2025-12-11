Capodanno a Napoli in piazza c?è Elodie | Concertone targato Sanremo

Il Capodanno a Napoli si anima con un grande evento in piazza del Plebiscito, dove si esibiranno artisti legati al Festival di Sanremo. La serata, prevista per il 31 dicembre, vedrà la partecipazione di Serena Brancale e Lda, in attesa della loro partecipazione al prossimo festival. Tra gli ospiti spicca anche Elodie, protagonista di uno spettacolo imperdibile.

