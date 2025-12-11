Capodanno a Napoli 2026 concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito

Il Capodanno 2026 a Napoli si preannuncia ricco di musica e spettacoli, con quattro giorni di eventi dal 29 dicembre al 1 gennaio. Il momento clou sarà il concerto del 31 dicembre in piazza del Plebiscito, con la partecipazione di Elodie e Serena Brancale, offrendo un’occasione unica per celebrare l’arrivo del nuovo anno in una delle location più suggestive della città.

Capodanno a Napoli 2026, concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito - La kermesse inizia lunedì 29 dicembre al PalaVesuvio di Ponticelli, con il concerto gratuito dedicato a James Senese, il grande sassofonista e cantante napoletano scomparso quest’anno all’età di 80 ... Da fanpage.it

