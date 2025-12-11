Capodanno a Cinecittà World | 12 ore di divertimento non-stop

Cinecittà World si prepara a vivere la notte di Capodanno più lunga d’Italia con 12 ore di divertimento continuo. Dal tramonto all’alba, il parco di Roma offre attrazioni aperte, cene a tema e quattro stage musicali per un festeggiamento unico e all’insegna del divertimento e della musica.

Roma, 11 dicembre 2025 – A Cinecittà World esplode la festa di Capodanno più grande d’Italia. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma dà il benvenuto al 2026 con 12 ore di divertimento non-stop: dalle 18 alle 6 del mattino, gli ospiti possono vivere la notte più lunga dell’anno tra 40 attrazioni aperte fino a notte, 4 cene e cenoni a tema per tutti i gusti e 4 stage musicali che propongono generi differenti, per un viaggio in musica che spazia dalla commerciale al reggaeton, dal revival alla techno. Allo scoccare della mezzanotte, un imponente show pirotecnico illuminerà il cielo con oltre 3000 fuochi d’artificio, dando vita a coreografie di luce, magia e colori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

