Capodanno 2026 Gemelli diversi in concerto a Viterbo

Viterbo si prepara a salutare il 2025 e a dare il benvenuto al 2026 con un evento speciale: un concerto dei Gemelli Diversi. La serata rappresenta un momento di festa e condivisione per tutta la città, offrendo musica dal vivo e un’atmosfera di allegria per accogliere il nuovo anno.

Capodanno 2026, è con un concerto dei Gemelli diversi che Viterbo saluta il vecchio e festeggia l'arrivo del nuovo anno. Ed è a piazza della Rocca che il 31 dicembre, notte di san Silvestro, la città brinda. E lo fa sulle notes del celebre gruppo musicale pop italiano che ha segnato più di una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

