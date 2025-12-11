Capodanno 2026 all' Hoxton Florence

Il Capodanno 2026 segna un momento speciale per il The Hoxton Florence, che si appresta a celebrare il suo primo evento di questa portata. Un'occasione unica per accogliere il nuovo anno in un'atmosfera elegante e innovativa, pronta a lasciare un ricordo indelebile ai propri ospiti.

Si preannuncia un evento storico per il The Hoxton Florence, che si appresta a celebrare il suo primo Capodanno. Questa significativa ricorrenza coinciderà con il debutto assoluto del New Year's Eve firmato Tropical Animals, segnando così un doppio esordio da festeggiare in grande stile.

