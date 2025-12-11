Capodanno 2026 a Napoli | maxi piano sicurezza concerti gratuiti e festa tra Plebiscito e Lungomare

Napoli si prepara a festeggiare il Capodanno 2026 con un ricco programma di eventi gratuiti tra Plebiscito e Lungomare. La città accoglierà cittadini e turisti con concerti, spettacoli e iniziative culturali, garantendo al contempo un maxi piano di sicurezza e viabilità nelle zone centrali. Un punto di riferimento per un brindisi collettivo e una notte indimenticabile.

Napoli si prepara ad accogliere il 2026 con una grande festa aperta a cittadini e turisti. Il Comune ha definito un programma ricchissimo di eventi musicali e culturali, accompagnato da un imponente piano di sicurezza e viabilità che interesserà le aree centrali della città. Tra Piazza del Plebiscito, il Lungomare Caracciolo e Castel dell’Ovo, la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Capodanno 2026 a Napoli: maxi piano sicurezza, concerti gratuiti e festa tra Plebiscito e Lungomare

Natale e Capodanno a Napoli? Solo da Happy in Naples! Dove il calore delle feste incontra l’ospitalità più autentica Al B&B Happy in Naples, ogni dettaglio è pensato per farti vivere la magia delle feste: 4 camere, 12 posti letto – perfetto - facebook.com Vai su Facebook

Capodanno Napoli 2026, strade blindate dalla Polizia Locale: bonus di 670 euro a chi lavora di notte - Piano del Comune per aumentare la Polizia Locale la notte del 31 dicembre: bonus agli agenti. Si legge su fanpage.it

Capodanno a Napoli, in piazza c’è Elodie: «Concertone targato Sanremo» - Per lo spettacolo di piazza del Plebiscito, il 31 sera, ci saranno Serena Brancale e Lda, in gara all’Ariston nel prossimo febbraio; star della serata ... ilmattino.it scrive