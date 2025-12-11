Capo dei Rangers Rohl | l’infortunio di Bajrami potrebbe essere peggiore di quanto inizialmente temuto

Il tecnico dei Rangers Danny Rohl ha espresso preoccupazioni riguardo all'infortunio di Nedim Bajrami, rivelando che la lesione muscolare potrebbe essere più grave del previsto. Prima della delicata sfida di Europa League contro il Ferencvaros, Rohl ha fornito un aggiornamento completo sugli infortuni che coinvolgono la squadra, evidenziando le incognite legate alla disponibilità dei giocatori chiave.

