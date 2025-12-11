Capitale della Cultura | Valeggio sul Mincio punta su Michelangelo Pistoletto Ambasciatore della Rigenerazione Umana

Valeggio sul Mincio, candidata come Capitale della Cultura, ha coinvolto il rinomato artista Michelangelo Pistoletto come “Ambasciatore della Rigenerazione Umana”. Questa scelta sottolinea l’impegno del comune nel promuovere un progetto culturale volto alla trasformazione sociale e alla valorizzazione del territorio attraverso l’arte e l’innovazione.

Il maestro Michelangelo Pistoletto ha aderito alla proposta del sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni, e dell’amministrazione comunale di assumere il ruolo di “Ambasciatore della Rigenerazione Umana”, la nuova figura culturale concepita all’interno della candidatura di Valeggio a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

