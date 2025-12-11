Capello non nasconde i suoi dubbi | La fortuna è stata generosa con la Juve Spalletti? Penso abbia trovato qualche soluzione

L'ex allenatore Fabio Capello analizza la vittoria della Juventus, evidenziando come la fortuna e i cambi tattici abbiano giocato un ruolo fondamentale. Pur riconoscendo le lacune nel gioco bianconero, Capello sottolinea anche l'importanza delle soluzioni trovate da Spalletti. Un commento che invita a riflettere sulle dinamiche della squadra e sulle variabili che hanno influenzato il risultato.

Capello parla a Sky Sport evidenzia le lacune del gioco bianconero nonostante i tre punti e l’importanza dei cambi tattici e della buona sorte nel primo tempo. La vittoria per 2-0 contro il Pafos ha permesso alla Juventus di mettere in cassaforte tre punti vitali per la classifica di Champions League, ma non ha convinto del tutto gli addetti ai lavori. Tra le voci più autorevoli che si sono levate nel post-partita c’è quella di Fabio Capello. Dagli studi di Sky Sport, l’ex allenatore bianconero ha offerto una disamina lucida e priva di sconti sulla prestazione della squadra di Luciano Spalletti, distinguendo nettamente tra il risultato ottenuto e la qualità del calcio espresso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capello non nasconde i suoi dubbi: «La fortuna è stata generosa con la Juve. Spalletti? Penso abbia trovato qualche soluzione»

IL FUNGO DEI CAPELLI DI GHIACCIO Li chiamano “capelli di ghiaccio”, e non è difficile capire perché. Sembra che il legno morto, in pieno inverno, si metta a generare fluenti ciocche d’argento. Ma dietro questo fenomeno raro e spettacolare si nasconde un f - facebook.com Vai su Facebook