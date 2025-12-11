Capello esalta l’Inter dopo il Como | Sembrava una prima squadra contro una Primavera

L’ex tecnico Capello ha espresso giudizi severi sulla prestazione dell’Inter contro il Como, sottolineando la superiorità evidente dei nerazzurri. Durante l’analisi, ha lodato la squadra di Inzaghi, paragonandola a una prima squadra rispetto a una Primavera. Contestualmente, ha rivolto parole dure sulla Juventus di Spalletti, evidenziando le differenze tra le formazioni e le loro prestazioni recenti.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore e oggi autorevole opinionista, ha analizzato il momento della Juventus allenata da Luciano Spalletti, soffermandosi però anche sulla prestazione dell'Inter contro il Como, una gara che ha colpito profondamente l'ex tecnico per il divario mostrato in campo. Capello ha prima commentato le scelte tattiche dei bianconeri nella sfida del "Maradona", partendo dall'assenza del centravanti e dal ruolo affidato a Kenan Yildiz, esterno offensivo turco adattato a falso nove.

