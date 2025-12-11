Capannone pieno di rifiuti chimici pericolosi | scatta il sequestro e due denunce

A San Pietro in Casale, nella pianura bolognese, la polizia locale ha sequestrato un capannone industriale utilizzato come deposito illegale di rifiuti chimici altamente pericolosi, denunciando due persone. L'operazione ha evidenziato gravi rischi ambientali e sanitari legati alla gestione illecita di sostanze pericolose.

A San Pietro in Casale, nel cuore della pianura bolognese, la polizia locale ha scoperto un capannone industriale trasformato in un deposito illegale di rifiuti chimici altamente pericolosi. L'intervento è stato condotto dagli agenti del Goam, il Gruppo operativo ambientale metropolitano, il 20.

