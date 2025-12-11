Caos test di Medicina Leanza attacca | Foto dei quiz online mercato nero su Telegram Annullare tutto

Il caos attorno ai test di Medicina si infittisce, con denuncie di vendite illegali su Telegram e condivisione di foto dei quiz. Leanza critica duremente le storture del sistema di accesso, chiedendo l'annullamento delle prove. La situazione evidenzia gravi problemi di sicurezza e trasparenza nel concorso, sollevando preoccupazioni sulla regolarità e l'integrità delle prove di ammissione.

"Da anni denunciamo le storture del numero chiuso e dei nuovi meccanismi di accesso a Medicina. Oggi siamo al paradosso: test venduti su Telegram per poche decine di euro e foto delle prove che circolano sui social durante e subito dopo gli esami. È uno scandalo che mette definitivamente in crisi.

Test: Quanto resisti al caos delle feste? Io poco

Il caos dei test di medicina, parla l'avvocato Leone: «Migliaia di ricorsi in arrivo. Vi spiego cosa può succedere» – L'intervista

Caos ingresso a Medicina, ipotesi inserire tutti i candidati in graduatoria: cosa sappiamo

Caos al test di medicina, tutti in graduatoria - Il ministero dell'Università pensa a una soluzione anche per chi non ha ottenuto tre sufficienze, prevedendo il recupero dei crediti mancanti