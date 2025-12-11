Caos dehors Napoli Cittadinanza Attiva al Comune | Ignorata petizione ora 7 proposte su Cosap

A Napoli prosegue il confronto tra cittadini e amministrazione sul tema dei dehors e dell’occupazione di suolo pubblico. Cittadinanza Attiva denuncia la mancata considerazione di una petizione e presenta sette proposte per regolamentare la Cosap. La questione evidenzia il caos e le criticità che interessano il settore, sollevando dibattiti sulla gestione dello spazio urbano.

Sette proposte sulle occupazioni di suolo pubblico, e un'accusa sul caos dehors. L'associazione Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli scrive al Comune, ricordando una petizione "sottoscritta da centinaia di cittadini e consegnata al Sindaco e al Prefetto il 30 luglio 2025 che non ha avuto alcun riscontro". Adesso torna alla carica, con una pec del presidente Giovanni Natale. Il documento si intitola "Osservazioni e richieste sull'applicazione del nuovo regolamento Cosap ", fermo in commissione da 18 mesi, ancora da approvare in consiglio comunale. L'iniziativa arriva " alla luce degli interventi della Procura della Corte dei Conti che hanno portato al sequestro di diverse attività al Vomero".

