Caos Casa Sollievo della Sofferenza parla il dg Gumirato | Decisione presa porterà benefici a tutti
Il caos a Casa Sollievo della Sofferenza si fa sentire, ma il direttore Gino Gumirato assicura che la decisione presa porterà benefici a tutti. In un momento di difficoltà economica, Gumirato, chiamato dalla Santa Sede, affronta la difficile situazione dell’ente, che negli ultimi anni ha lottato contro un pesante debito.
Gino Gumirato, manager veneto e direttore di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo che non più tardi di tre anni fa è stato chiamato dalla Santa Sede a risollevare le sorti economiche dell'ente, piegato da una debitoria di oltre trenta milioni di euro, affida a una nota stampa la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Telesveva. . Caos nell’ospedale voluto da Padre Pio: i medici di Casa Sollievo della Sofferenza fanno appello al Prefetto e si dicono pronti ad una mobilitazione senza precedenti #sangiovannirotondo #attualità #ospedale #mobilitazione - facebook.com Vai su Facebook
CASA SOLLIEVO CAOS IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, l’allarme di Anaao: “Cambio di contratto peggiorativo” - ssa Ada Piepoli, parla senza mezzi termini di «punto di non ritorno», sottolineando come la decisione arriverebbe in un momento in cui l’istituto è stato ... Scrive statoquotidiano.it
CASA CAOS Casa Sollievo, rottura senza precedenti: medici in rivolta. ANMIRS: lo stato di agitazione - La nota ufficiale, firmata dal segretario nazionale Donato Menichella, è stata trasmessa alla Prefettura di Foggia, alla quale viene richiesto l’avvio immediato della procedura di conciliazione. Segnala statoquotidiano.it