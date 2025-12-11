Cantucci di Prato addio ai bricioli | un tempo i biscotti si tagliavano a mano oggi le macchine non lasciano più scarti

I cantucci di Prato, simbolo della tradizione gastronomica locale, stanno cambiando volto. Un tempo tagliati a mano e caratterizzati dai tipici “bricioli”, ora le moderne macchine eliminano queste scorie, segnando un'evoluzione nella produzione dei biscotti alle mandorle. Questa trasformazione ha suscitato sentimenti contrastanti tra i cittadini e gli appassionati.

Prato, 11 dicembre 2025 – I biscotti alle mandorle di Prato con il loro profumo che esce dall'antico forno Mattei ogni mattina dal 1858, sono una tradizione ancora viva nel centro storico della città, ma i pratesi negli ultimi giorni sono rimasti delusi – soprattutto via social– nel dover dire addio ai "bricioli". "Bricioli", gli scarti della lavorazione dei biscotti. Si dicono "orfani" dei mitici scarti della lavorazione dei biscotti, chiamati così a partire dal 1920, quando venivano confezionati in piccoli cartocci e, venduti a prezzo minore, erano richiesti dalla clientela. Ma l'evoluzione della linea produttiva e il miglioramento dei macchinari hanno fatto sì che gli scarti dopo la cottura siano ridotti a zero.

