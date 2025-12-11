Canneto oltre trenta presepi animano il castello | il borgo si trasforma in un museo a cielo aperto

Nel suggestivo borgo di Canneto, il castello si trasforma in un museo a cielo aperto grazie a oltre trenta presepi. Le installazioni, realizzate e collocate nelle stradine e negli angoli più caratteristici, sono il frutto dell’impegno di cittadini, volontari e artisti locali, che hanno contribuito con materiali e creatività per creare un’atmosfera natalizia unica.

Le installazioni, collocate nelle stradine e negli angoli più caratteristici del castello, sono state in gran parte realizzate e montate grazie all'impegno di Paolo Corbinelli e Alessandro Moroni, con il contributo di residenti, amici e volontari che hanno fornito materiali, stoffe, oggetti.

Basilica-Santuario S. Maria di Canneto. Saluti di Rosario Giorgio Gabriele appena ammesso tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e Presbiterato ed Inaugurazione del Presepe della Basilica-Santuario Regionale