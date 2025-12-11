Cani vaganti a Nocera la richiesta di sanzioni e messa in sicurezza

Salernotoday.it | 11 dic 2025

A Nocera Inferiore cresce la preoccupazione per la presenza di cani vaganti e senza guinzaglio. La tutor della colonia, tramite l’avvocato Anna Panariti, ha richiesto interventi urgenti per garantire la sicurezza pubblica e il benessere degli animali, evidenziando la necessità di sanzioni e misure mirate a controllare questa problematica.

Cani vaganti e senza guinzaglio a Nocera Inferiore, arriva la richiesta di messa in sicurezza. La segnalazione arriva dalla tutor della colonia in via Salvatore Giordano, tramite l'avvocato Anna Panariti.Il pericoloLa segnalazione riguarda la presenza di cani liberi e non identificati che, da.

