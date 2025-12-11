Cane sfugge al padrone e corre in strada | scooterista a terra portato in ospedale

Un incidente si è verificato recentemente ad Albaro, quando un cane ha attraversato improvvisamente la strada, causando la caduta di uno scooterista. L'episodio ha portato al trasporto dell'automobilista in ospedale. L'evento evidenzia i rischi e le imprevedibilità della circolazione stradale in zone frequentate da pedoni, animali e veicoli.

Ancora un incidente sulle strade di Albaro. Questa volta un motociclista si è visto improvvisamente attraversare la strada da un cane e, per evitare di investirlo, è caduto a terra. Così il centauro, 25 anni, è finito in ospedale. Il fatto è accaduto mercoledì verso le 17,30 in via De Gaspari. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

