Cancellata la parola Gesù il canto di Natale rivisitato fa infuriare il centrodestra | Il ministro intervenga

Una scuola di Reggio Emilia ha deciso di rimuovere la parola

Reggio Emilia, 11 dicembre 2025 – Fuori Gesù dai Canti di Natale. La decisione della scuola primaria ’San Giovanni Bosco’ di Reggio Emilia ha innescato un’accesa discussione politica che è arrivata all’attenzione del ministro Valditara e del vicepremier Salvini. Insorge il centrodestra, mentre il Pd, per voce del consigliere comunale Federico Macchi, parla della “solita, sterile polemica delle destre” e difende la scelta della riscrittura di alcuni passaggi delle canzoni previste per la recita di Natale, motivata dall’istituto comprensivo Ligabue di via Bismantova con il rispetto delle sensibilità culturali diverse da quella cristiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it