Canale 5 punta i riflettori su Vietri sul Mare protagonista della trasmissione Tv I Viaggi del Cuore

Salernotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre alle 9:20, Canale 5 trasmette un episodio di “I Viaggi del Cuore” dedicato a Vietri sul Mare. La trasmissione mette in luce il suggestivo paesaggio costiero, tra mare e montagna, e le caratteristiche uniche di questo borgo ricco di storia e fascino.

Fanno tappa in Costiera, sabato 13 dicembre, alle 9,20, “I Viaggi del Cuore”, puntando i riflettori su Vietri sul Mare e sul suo paesaggio verticale tra mare e montagna, dove ogni vicolo profuma di storia e di luce. La trasmissione andrà in onda su Canale 5 e sul canale internazionale Mediaset. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

