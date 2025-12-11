Canale 5 2026 | GF Vip rivoluzionato Isola dei Famosi slitta e tante novità in palinsesto

Nel 2026, Canale 5 si prepara a una significativa rivoluzione con nuove formule e conferme, tra cui il ritorno del GF Vip rivisitato e lo slittamento dell’Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato le principali novità del palinsesto, che coinvolgono reality, serie, show e prime time, delineando un nuovo scenario per la rete.

Pier Silvio Berlusconi annuncia ufficialmente le principali novità e conferme del 2026 per Canale 5, partendo dai reality e passando a serie, show e prime time. GF Vip e Isola dei Famosi: cambiamenti in vista. Secondo l'ad di Mediaset, l' Isola dei Famosi non andrà in onda nella prossima stagione, ma slitterà, mentre il Grande Fratello Vip tornerà nel 2026 con Alfonso Signorini alla conduzione e un team di autori rinnovato. L'uscita di scena di Andrea Palazzo, storico capo autore sin dalla prima edizione del 2000, segna l'inizio di una nuova fase per il reality. L'ufficialità sul GF Vip arriverà entro Natale, con una messa in onda prevista in primavera 2026, dopo le Olimpiadi invernali e Sanremo.

