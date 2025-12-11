Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025 oggi | orari 11 dicembre tv streaming big azzurri in gara
Oggi, giovedì 11 dicembre, prende il via a Riccione la prima giornata dei Campionati Italiani Invernali di Nuoto in vasca corta 2025. Allo Stadio del Nuoto si svolgono le gare di apertura, con i principali nuotatori azzurri pronti a confrontarsi in questa importante competizione nazionale. Ecco orari, tv e streaming per seguire l'evento.
Oggi, giovedì 11 dicembre, prima giornata dei campionati italiani invernali di nuoto in vasca corta. Lo Stadio del Nuoto di Riccione sarà teatro del day-1 degli Assoluti. Una competizione in cui a lcuni dei reduci dagli Europei di Lublino (Polonia) nella piscina da 25 metri saranno protagonisti. Nei 50 stile libero uomini Leonardo Deplano sarà il riferimento, ma attenzione a Giovanni Guatti e al ritorno di Alessandro Miressi che, pur nella sua specialità non preferita, vorrà mettersi in evidenza. Nei 100 rana donne spazio a chi in Polonia non c’era ovvero Lisa Angiolini, costretta a saltare la rassegna continentale per questioni di salute, e Arianna Castiglioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
