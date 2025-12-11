Campania Tommasetti | Fico già in balia di correnti e interessi

Aurelio Tommasetti commenta la situazione politica in Campania, affermando che il neo presidente Roberto Fico appare già influenzato da correnti e interessi. Con un chiaro richiamo ai recenti sviluppi, Tommasetti sottolinea come i problemi emergano ormai in modo evidente, evidenziando le tensioni e le sfide che attendono la regione nel prossimo futuro.

Tempo di lettura: 2 minuti “I nodi iniziano a venire al pettine”. Questa l’osservazione di Aurelio Tommasetti all’indomani della proclamazione del neo presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Per il dirigente nazionale della Lega le indiscrezioni trapelate sulla nuova giunta di Palazzo Santa Lucia non sono rassicuranti. “Purtroppo i timori che avevamo espresso in campagna elettorale si rivelano fondati. Il presidente eletto si ritrova in balia di correnti e interessi di bottega che condizioneranno la formazione dell’esecutivo. Chi ha sostenuto la sua corsa, da De Luca a Mastella, ora presenta il conto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campania, Tommasetti: “Fico già in balia di correnti e interessi”

