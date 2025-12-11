Camminata sotto le stelle 2025
La Camminata sotto le stelle 2025 a Limena torna come tradizione l'antivigilia di Natale, il 23 dicembre. Nella suggestiva area naturalistica del Tavello, questa iniziativa unisce la comunità in un momento di convivialità, solidarietà e scambio di auguri, celebrando lo spirito natalizio attraverso una passeggiata all'aperto sotto il cielo stellato.
Ed ecco il programma di oggi! Alle ore 15.00 vi aspetta il villaggio di Babbo Natale presso il parcheggio delle scuole! E dalle 16.45 vi aspettiamo per un'allegra camminata sotto la neve!? Dalle 18 fornitissimi chioschi! - facebook.com Vai su Facebook