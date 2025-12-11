Cambogia migliaia di persone fuggono dalle zone al confine con la Thailandia

In Cambogia, migliaia di persone stanno abbandonando le aree al confine con la Thailandia a causa delle tensioni e dei timori di un possibile conflitto armato. La fuga di civili evidenzia la grave crisi umanitaria in corso, spingendo molte famiglie a cercare rifugio in zone più sicure. La situazione rimane critica e in continua evoluzione.

Continua in Cambogia la fuga degli abitanti delle zone al confine con la Thailandia per paura delle guerra. In molti hanno montato tende o rifugi improvvisati per non passare le notti al freddo. Resta alta la tensione tra i due Paesi dopo i nuovi scontri dei giorni scorsi. Ma non c’è ancora alcun segno di quando gli sfollati potranno tornare a casa, poiché i leader di entrambe le parti non sembrano disposti a fare marcia indietro Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cambogia, migliaia di persone fuggono dalle zone al confine con la Thailandia

Leone XIV: «Sono profondamente rattristato dalla notizia del riacceso conflitto lungo il confine tra Thailandia e Cambogia, ci sono state vittime anche tra i civili e migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Esprimo la mia vicinanza nella pr

Nuovi scontri armati tra Thailandia e Cambogia lungo il confine: decine di vittime e migliaia di sfollati

Thailandia, migliaia residenti sul confine con la Cambogia fuggono nei rifugi - Migliaia di persone sono fuggite nei rifugi sul lato thailandese del confine conteso con la Cambogia, quando sono scoppiati i combattimenti tra i due paesi.