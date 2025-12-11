Cambiaso Spalletti può puntare sulla spinta dell’esterno ex Genoa | il bianconero puntuale sulla fascia Secondo solo a Dimarco in Serie A

Luciano Spalletti può contare sulla spinta di Cambiaso, l’esterno ex Genoa arrivato alla Juventus. Puntuale sulla fascia, il difensore si è già distinto in questa stagione con 19 partecipazioni a rete, tra gol e assist, consolidando il suo ruolo nel reparto offensivo. Un elemento chiave che arricchisce la squadra e aumenta le opzioni a disposizione del tecnico.

Cambiaso Juve, il difensore entra nel vivo: 19 partecipazioni a rete (6 gol, 13 assist) dal 202324. Solo Dimarco meglio di lui tra gli italiani. Andrea Cambiaso continua a dimostrare di essere una pedina fondamentale per la Juventus non solo in fase difensiva, ma soprattutto in quella offensiva. Il difensore ha raggiunto statistiche che lo proiettano nell’élite del campionato, confermando la sua vocazione da laterale moderno. Dal suo arrivo alla Juventus nella stagione 202324, Cambiaso è stato coinvolto in 19 reti totali tra tutte le competizioni. Questo bilancio è frutto di sei gol e ben 13 assist forniti ai compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

