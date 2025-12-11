Cambiaso si limita al compitino | non aggiunge novità a una manovra troppo lenta e prevedibili ma ha anche un merito La pagella

L'articolo analizza la prestazione di Cambiaso, valutandone l'impegno e le lacune emerse durante la partita. Se da un lato si evidenzia una mancanza di innovazione e incisività, dall'altro si riconosce un episodio positivo, quello per McKennie. La valutazione complessiva rimane critica, sottolineando limiti e punti deboli dell'esterno.

Cambiaso si limita al compitino, il quotidiano severo con l’esterno: salva solo l’imbucata per McKennie, per il resto è bocciato. Voto e pagella. Nel calcio, a volte, un passaggio decisivo non basta a salvare una prestazione complessiva che lascia a desiderare. È il caso di Andrea Cambiaso, la cui prova in Juventus-Pafos è stata analizzata con occhio critico da La Gazzetta dello Sport. Nonostante sia stato l’autore dell’assist che ha permesso a Weston McKennie di sbloccare il risultato e scacciare i fantasmi, il terzino bianconero non raggiunge la sufficienza sulla Rosea. Il voto è un 5,5 che pesa e che sottolinea come, per gran parte della gara, anche uno dei giocatori più tecnici della rosa sia rimasto impantanato nella mediocrità generale del primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com