Cambiano le date di pagamento delle pensioni nel 2026 | il calendario completo

Temporeale.info | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, le date di pagamento delle pensioni subiranno variazioni, influenzate da weekend e festività. Ecco un'anticipazione del calendario completo, utile per i pensionati che attendono con trepidazione le date di accredito, anche in vista della consueta maggiorazione di dicembre, mese particolarmente atteso per l'importo della tredicesima.

E’ possibile già fornire un’anticipazione delle date di pagamento delle Pensioni nel 2026. Attenzione ai cambiamenti dovuti alla concomitanza con weekend e festività Il mese di Dicembre è sempre il più atteso per tantissimi pensionati che ricevono un assegno raddoppiato nell’importo per la maggiorazione dovuta al pagamento della tredicesima. Sia gli accrediti che i pagamenti. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

