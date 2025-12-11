Cambiano le date di pagamento delle pensioni nel 2026 | il calendario completo
Nel 2026, le date di pagamento delle pensioni subiranno variazioni, influenzate da weekend e festività. Ecco un'anticipazione del calendario completo, utile per i pensionati che attendono con trepidazione le date di accredito, anche in vista della consueta maggiorazione di dicembre, mese particolarmente atteso per l'importo della tredicesima.
E’ possibile già fornire un’anticipazione delle date di pagamento delle Pensioni nel 2026. Attenzione ai cambiamenti dovuti alla concomitanza con weekend e festività Il mese di Dicembre è sempre il più atteso per tantissimi pensionati che ricevono un assegno raddoppiato nell’importo per la maggiorazione dovuta al pagamento della tredicesima. Sia gli accrediti che i pagamenti. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Pensioni, da gennaio cambiano le date di pagamento. Ecco il calendario 2026 - Il giorno successivo, sabato 2 maggio, l’accredito avviene solo per chi prende la pensione su conto corrente ... Da money.it
Pensioni, cambiano le date dei pagamenti: ecco il calendario 2026, mese per mese - Da gennaio 2026 il calendario dei pagamenti delle pensioni subirà alcuni aggiustamenti legati alla distribuzione di weekend e festività. Scrive ilmessaggero.it