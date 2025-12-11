Call of Duty | il team rompe il silenzio e annuncia una svolta per il futuro del franchise

Il team di Call of Duty ha rotto il silenzio, comunicando una svolta importante per il futuro del franchise. Con un messaggio ufficiale rivolto alla community, i sviluppatori hanno adottato un tono più diretto e autocritico, indicando cambiamenti significativi e nuove direzioni per il celebre franchise di sparatutto.

Il team di Call of Duty ha pubblicato un messaggio ufficiale rivolto alla community con toni insolitamente diretti e autocritici. Dopo mesi di discussioni sul valore dell'ultimo capitolo, gli sviluppatori ammettono apertamente che una parte delle aspettative dei giocatori non è stata soddisfatta e anticipano un cambiamento di direzione destinato a influenzare profondamente il futuro della serie. Black Ops 7 sarà provabile gratuitamente. Il primo punto del comunicato è un gesto di apertura mai visto prima: la prossima settimana Multigiocatore e Zombies verranno resi disponibili in prova gratuita, accompagnati da un weekend con doppi punti esperienza.

