California alimenti industriali alla sbarra

San Francisco ha avviato una causa contro dieci importanti aziende del settore alimentare industriale, rappresentando lo sforzo della città e dello stato della California di affrontare le pratiche di queste multinazionali. La querela mira a ottenere risarcimenti e a evidenziare questioni legate alla responsabilità ambientale e alla tutela dei consumatori nel settore alimentare.

La città della California ha denunciato alcuni dei più grandi nomi del settore alimentare: «Hanno creato una crisi di salute pubblica con la commercializzazione di alimenti ultra-processati»

