Calhanoglu Inter filtra ottimismo in casa nerazzurra dopo lo stop in Champions! Ecco quando può tornare

In casa Inter si respira ottimismo riguardo al recupero di Calhanoglu, dopo lo stop in Champions League. Le ultime notizie dalla Dalla Pinetina sono rassicuranti e aprono alla possibilità di un suo ritorno in campo nel prossimo futuro, portando speranza e sollievo ai tifosi e alla squadra nerazzurra.

Dalla Pinetina arrivano notizie rassicuranti che fanno tirare un grande sospiro di sollievo all'ambiente nerazzurro. Dopo la paura vissuta nella notte di Champions League contro il Liverpool, l'allarme sulle condizioni di Hakan Calhanoglu è rientrato: il centrocampista turco

Acerbi e Calhanoglu, il responso 'gela' l'Inter: lungo stop per l'ex Lazio - "Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra", fa sapere il club nerazzurro in una nota ufficiale ... Lo riporta tuttosport.com

