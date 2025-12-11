Calendario Europa League e Conference League oggi in tv | orari partite 11 dicembre canali streaming

Scopri il calendario delle partite di Europa League e Conference League in programma oggi, 11 dicembre. Tutti gli orari, i canali e le opzioni di streaming per seguire le emozionanti sfide europee, dopo le gare di Champions League, che rendono il giovedì ricco di calcio internazionale.

Dopo la due-giorni dedicata alla Champions League, l’Europa League e la Conference League sono pronte a prendersi il loro consueto spazio del giovedì fatto di gol, emozioni e partite. Tutto in una notte, in questo 11 dicembre: prima tranche di gare alle 18.45, seconda infornata di match dalle ore 21.00. Occhi sulle 3 italiane in campo: una Fiorentina in forte affanno ospita la Dinamo Kiev al Franchi in Conference, mentre in Europa League sia la Roma sia il Bologna saranno impegnate in trasferta. I capitoloni andranno a fare visita al Celtic, nuova trasferta in Scozia per gli uomini di Gasperini, mentre gli emiliani saranno di scena in Spagna sul campo del Celta Vigo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europa League e Conference League oggi in tv: orari partite 11 dicembre, canali, streaming

