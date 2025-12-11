Calenda | Università Federico II in mano ai comunisti cancellato mio incontro

Carlo Calenda denuncia la cancellazione di un suo convegno all'Università Federico II, previsto da tempo, attribuendone le cause a motivi politici. L'episodio solleva questioni sulla libertà di espressione e l'influenza politica nel contesto accademico, alimentando il dibattito sulla gestione delle iniziative esterne alle istituzioni universitarie.

Tempo di lettura: 2 minuti "Avevo un convegno alla Federico II che è stato cancellato. Era fissato da due mesi ed è sparito, immaginiamo per ragioni politiche". Lo ha detto Carlo Calenda, segretario di Azione, a margine di un suo incontro con gli studenti dell' Università Parthenope di Napoli, dando la notizia di un convegno che era in programma domani nella sede dell'Università Federico II di Napoli e poi saltato. " Come è noto – ha detto Calenda – la Federico II è in mano ai collettivi, che organizzano invece un evento di propaganda pro-putiniana abbastanza scandaloso. È successo anche a Torino e purtroppo questo succede dove le università sono fondamentalmente in mano ai comunisti".