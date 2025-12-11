Calenda | Federico II con me incontro cancellato ma fanno eventi a favore di Putin Atenei in mano ai comunisti
Calenda denuncia la cancellazione di un suo convegno alla Federico II di Napoli, sostenendo che motivi politici abbiano influito sulla decisione. Nel frattempo, osserva come alcuni eventi a favore di Putin vengano comunque organizzati negli atenei italiani, criticando la presenza di influenze politiche di stampo comunista nelle istituzioni accademiche.
“Avevo un convegno alla Federico II che è stato cancellato. Era fissato da due mesi ed è sparito, immaginiamo per ragioni politiche”. Lo ha detto Carlo Calenda, segretario di Azione, a margine di un suo incontro con gli studenti dell’Università Parthenope di Napoli, dando la notizia di un convegno che era in programma domani nella sede dell’Università FedericoII di Napoli e poi saltato. “Come è noto – ha detto Calenda – la Federico II è in mano ai collettivi, che organizzano invece un evento di propaganda pro-putiniana abbastanza scandaloso. È successo anche a Torino e purtroppo questo succede dove le università sono fondamentalmente in mano ai comunisti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
