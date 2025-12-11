Calenda contesta il neo presidente della Regione | Fico non è la soluzione Non ha le competenza necessarie
Calenda critica la nomina di Fico come presidente della Regione, evidenziando la mancanza di competenze ed esperienza nel settore. Secondo l'ex ministro, affidare la gestione della Campania a una figura senza precedenti amministrativi rischia di compromettere l'efficacia delle politiche regionali. La sua posizione solleva questioni sulla scelta dei leader e sulle competenze richieste per governare efficacemente.
Tempo di lettura: 2 minuti “ Non puoi scegliere di far gestire la Campania da chi non ha mai governato nulla e non ha esperienza lavorativa. La Campania è una Regione complicata”. Carlo Calenda, leader di Azione, venuto a Benevento per un incontro con gli studenti universitari svoltosi presso la struttura di via delle Puglie, stuzzicato dalla stampa, non le manda a dire e lancia strali contro il neo Governatore Roberto Fico. “I cittadini lo hanno scelto. Vedremo come governerà”. Q uesta la sua dichiarazione di sfiducia nei confronti del rappresentante del Movimento 5 Stelle che ha ottenuto i voti della maggioranza dei pochi elettori che si sono recati alle urne il 23 e 24 novembre scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
