Calenda contesta il neo presidente della Regione | Fico non è la soluzione Non ha le competenza necessarie

Tempo di lettura: 2 minuti “ Non puoi scegliere di far gestire la Campania da chi non ha mai governato nulla e non ha esperienza lavorativa. La Campania è una Regione complicata”. Carlo Calenda, leader di Azione, venuto a Benevento per un incontro con gli studenti universitari svoltosi presso la struttura di via delle Puglie, stuzzicato dalla stampa, non le manda a dire e lancia strali contro il neo Governatore Roberto Fico. “I cittadini lo hanno scelto. Vedremo come governerà”. Q uesta la sua dichiarazione di sfiducia nei confronti del rappresentante del Movimento 5 Stelle che ha ottenuto i voti della maggioranza dei pochi elettori che si sono recati alle urne il 23 e 24 novembre scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it