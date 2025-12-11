Calenda a Napoli | Fico sarà un pessimo presidente di Regione La Federico II? In mano ai collettivi

Durante una visita a Napoli, Carlo Calenda ha espresso forti critiche riguardo all’Università Federico II, commentando anche la figura di Fico come futuro presidente di Regione. L’intervento si inserisce nel contesto di un acceso dibattito sulla gestione dell’ateneo e sulle recenti vicende accademiche, suscitando polemiche e discussioni tra le istituzioni locali.

Carlo Calenda attacca l'Università Federico II di Napoli dopo l'annullamento di un convegno che, secondo il leader di Azione, era programmato da due mesi e sarebbe dovuto andare in scena domani. "Avevo un convegno alla Federico II che è stato cancellato. Era fissato da due mesi ed è sparito.

"L'Università Federico II di Napoli è in mano ai comunisti" l'attacco del segretario di Azione, Carlo Calenda, dopo che è stato cancellato un suo intervento in ateneo