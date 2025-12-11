Calciomercato Pisa tutti vogliono comprare Akinsamiro Una squadra si muove già per gennaio
Il Calciomercato Pisa si infiamma per Ebenezer Akinsanmiro, il giovane centrocampista nigeriano classe 2004 che sta attirando l’attenzione di grandi club, tra cui l’Inter. La sua crescita sorprendente in questa prima stagione in Serie A sta scalando le quotazioni, rendendo il suo futuro un argomento molto caldo per i prossimi mesi di mercato.
Calciomercato Pisa, l’esplosione di Akinsanmiro accende i riflettori: Inter e Nigeria sul talento del 2004 Il Calciomercato Pisa si prepara a vivere mesi caldissimi grazie alla crescita sorprendente di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004 che sta brillando nella sua prima vera stagione in Serie A. Il giovane talento, arrivato dal vivaio dell’Inter, sta confermando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Calciomercato Roma, interesse di Pisa e Verona per Baldanzi: lui vorrebbe restare: #ASR #ASRoma #Roma #Baldanzi #Pisa #Verona - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Roma, Pisa e Verona su Baldanzi: ma il giocatore vuole restare ? urly.it/31d4q3 #AsRoma Vai su X
