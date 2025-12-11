Calciomercato Napoli Marusic prossimo colpo per i partenopei? La situazione non lascia dubbi

Sul calciomercato del Napoli si fa sempre più insistente il nome di Adam Marusic, il terzino della Lazio. La possibile cessione del giocatore nel mercato invernale potrebbe influenzare le strategie dei partenopei, rendendo il suo futuro un punto cruciale per le trattative di gennaio. Ecco le ultime novità e i possibili scenari legati al futuro del calciatore.

Calciomercato Napoli: lo scenario attorno a Marusic potrebbe influenzare anche i partenopei. Il punto sul futuro del terzino in vista di gennaio Il nome di Adam Marusic continua a essere uno dei più discussi nelle dinamiche del mercato invernale, e sebbene la vicenda riguardi da vicino la Lazio, il suo futuro potrebbe avere riflessi anche

