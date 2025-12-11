Calciomercato Napoli e Milan pensano allo scambio già a gennaio | la soluzione può far comodo ad entrambe le compagini Cosa sta succedendo

Nel calciomercato di gennaio, Napoli e Milan valutano uno scambio tra Lucca e Loftus-Cheek, un'operazione che potrebbe favorire entrambe le squadre. Mentre il mercato si infiamma, la Roma si tiene pronta a inserirsi nella trattativa, rendendo il panorama delle trattative ancora più incerto e interessante.

Calciomercato, Lucca è in uscita a gennaio con il rientro di Lukaku. L’idea dello scambio con Loftus-Cheek, ma il Milan ci ripensa: occhio alla Roma. Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato di Sky, ha analizzato la situazione di Lorenzo Lucca al Napoli e la possibilità di uno scambio clamoroso con il Milan che coinvolgerebbe Ruben Loftus-Cheek. Intervenuto ai microfoni di Fantacalcio.it, Di Marzio ha ipotizzato l’uscita dell’attaccante a gennaio. La situazione per Lucca al Napoli è complessa. Con l’imminente rientro di Romelu Lukaku e l’attuale assetto tattico della squadra, basato sull’unica punta affiancata da due esterni, lo spazio per l’attaccante si riduce drasticamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato, Napoli e Milan pensano allo scambio già a gennaio: la soluzione può far comodo ad entrambe le compagini. Cosa sta succedendo

Calciomercato Napoli, Pedullà: "Cessione Lucca e colpo Mainoo, ci sono novità!" L'ANNUNCIO https://bit.ly/48Ni9cS - facebook.com Vai su Facebook

Sfida per il colpo a zero? bmbr.cc/y3qwmiq #calciomercato #Napoli #Juventus Vai su X

Scambio clamoroso tra Milan e Napoli confermato anche sul canale di Fabrizio Romano: le ultime - Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul calciomercato del Milan: "Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di ... Riporta milannews.it

Calciomercato Milan: possibile uno scambio col Napoli per arrivare a Lucca - Il Milan è alla ricerca di nuove soluzioni per un attacco che non segna come dovrebbe: molto però dipenderà da ciò che accadrà a Gimenez. Secondo notiziemilan.it

SHALE BOOM VS EN3RIX #Shorts #ocwsport #ocw

Video SHALE BOOM VS EN3RIX #Shorts #ocwsport #ocw Video SHALE BOOM VS EN3RIX #Shorts #ocwsport #ocw