Calciomercato Milan interesse per Icardi | Moretto conferma

Il calciomercato del Milan si infiamma con il possibile ritorno di Mauro Icardi. Dopo settimane di voci, la conferma di Moretto riaccende l'interesse dei rossoneri per l'attaccante argentino, che potrebbe rappresentare un elemento chiave nel rafforzamento dell'organico in vista delle competizioni future.

Calciomercato Milan. Il nome di Mauro Icardi torna a circolare con insistenza nei discorsi di mercato italiani. L’attaccante del Galatasaray, ormai ai margini del progetto tecnico a causa della concorrenza con Osimhen, sta vivendo una stagione complicata. Uno scenario che alimenta nuove riflessioni sul suo futuro, soprattutto considerando che il contratto dell’argentino scadrà a giugno. A parlarne è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giornalista ha svelato alcuni retroscena legati alle recenti dinamiche di mercato, raccontando come Icardi sia stato effettivamente sondato dal Milan nel 2024. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it