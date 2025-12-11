Calciomercato Milan Icardi manda un messaggio ai rossoneri? L’attaccante argentino sui social…

Calcionews24.com | 11 dic 2025

Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter, torna a far discutere nel calciomercato Milan. Attraverso un messaggio sui social, l'attaccante argentino ha lasciato intendere possibili sviluppi futuri con i rossoneri, alimentando rumors e curiosità tra i tifosi. Ecco cosa ha detto e quali sono le implicazioni per il mercato del Diavolo.

Calciomercato Milan, Icardi manda un messaggio al Diavolo? L’attaccante ex Inter sui social ha chiarito così Mauro Icardi torna a far parlare di sé in ottica Serie A. L’attaccante argentino, celebre per la sua efficacia in area di rigore, non vive il momento migliore al Galatasaray, dove fatica a trovare spazio. Nonostante ciò, il suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

