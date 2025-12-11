Calciomercato Milan chi è Hugo Souza? Scopriamo meglio il portiere brasiliano
Il Milan guarda già al futuro e si prepara a rinforzare la rosa per la prossima stagione. Tra i nomi emergenti, spicca Hugo Souza, giovane portiere brasiliano che potrebbe rappresentare un'alternativa o un'erede di Mike Maignan. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo promettente talento.
L''estate è ancora molto lontana, ma il Milan deve pensare ad un possibile erede di Mike Maignan: scopriamo Hugo Souza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Un profilo che convince i rossoneri bmbr.cc/fy884ia #Calciomercato #Milan #Maignan Vai su X
CALCIOMERCATO - Matteo #Moretto: "Il #Milan si sta guardando intorno e sta cercando di capire se ci sono degli attaccanti che possono andare a rinforzare la rosa tra gennaio e giugno. Il nome di #Lucca negli ultimi giorni è rimbalzato nella testa dei dirigenti - facebook.com Vai su Facebook
Milan, dal debutto con Ancelotti al prezzo: alla scoperta di Hugo | CM.IT - Ma i rossoneri, pur continuando a trattare il rinnovo di Magic Mike, sono stati accostati anche a un altro ... Segnala calciomercato.it
Milan, valutato Hugo Souza del Corinthians se non dovesse rinnovare Maignan - I rossoneri, però, hanno iniziato a sondare preventivamente il mercato qualora la trattativa non dovesse andare a ... Da sport.sky.it