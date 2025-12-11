Calciomercato l’Inter accelera per Branimir Mlacic La strategia
L'Inter accelera nella trattativa per Branimir Mlacic, puntando a rinforzare il centrocampo. La strategia nerazzurra si inserisce in un contesto di mercato caratterizzato da tempistiche decisive, come dimostrato dall'esempio di Guglielmo Vicario nell'estate 2023, quando un ritardo nelle trattative ha fatto sfumare l'affare.
Nei meandri delle trattative, si sa, a volte le tempistiche possono decidere tutto. Pensiamo all'estate 2023 quando la Beneamata aspettò qualche giorno di troppo per affondare il colpo su Guglielmo Vicario, finito poi al Tottenham nonostante fosse già tutto apparecchiato per il passaggio in nerazzurro. Nel prossimo calciomercato invernale l' Inter
