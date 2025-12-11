Calciomercato Lecce Tiago Gabriel nel mirino delle big italiane La società però non ha alcun dubbio

Il calciomercato del Lecce si infiamma con il nome di Tiago Gabriel, giovane difensore portoghese classe 2004. Le big italiane sono interessate al suo talento, ma la società giallorossa ribadisce di non avere dubbi sulla propria volontà di trattenere il giocatore, considerato una delle rivelazioni più promettenti della stagione.

Calciomercato Lecce, il gioiello Tiago Gabriel nel mirino delle big. La situazione non lascia alcun dubbio Il Calciomercato Lecce continua a richiamare grande attenzione grazie all'esplosione di Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004 che si sta affermando come una delle rivelazioni più luminose dell'attuale Serie A. Le sue prestazioni, solide e mature nonostante la

