Calciomercato Lazio Guendouzi verso l’addio in casa biancoceleste La situazione è abbastanza delicata!

Il calciomercato della Lazio si prepara a una svolta, con Matteo Guendouzi al centro delle discussioni. La situazione è delicata, mentre la Premier League mostra interesse e Sarri sta pianificando cambiamenti a centrocampo. La possibile cessione del centrocampista francese potrebbe influenzare significativamente la rosa biancoceleste nelle prossime settimane.

Calciomercato Lazio: Guendouzi verso l’addio, la Premier insiste e Sarri prepara la rivoluzione a centrocampo Il Calciomercato Lazio potrebbe presto vivere una svolta importante, con il nome di Matteo Guendouzi al centro delle valutazioni della dirigenza biancoceleste. Il centrocampista francese, arrivato solo pochi mesi fa tra grandi aspettative, non è riuscito a imporsi come previsto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, Guendouzi verso l’addio in casa biancoceleste. La situazione è abbastanza delicata!

Lazio, Guendouzi sacrificabile sul mercato: non è una bocciatura, ma una necessità - Al punto che anche un insospettabile come Matteo Guendouzi può finire sul mercato. Si legge su calciomercato.com