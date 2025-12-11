Calciomercato Juve LIVE | osservatori a Cagliari per Palestra e Caprile novità sul futuro di Fabio Silva

Segui in tempo reale le ultime novità del calciomercato della Juventus, con aggiornamenti su osservatori a Cagliari per Palestra e Caprile, e novità sul futuro di Fabio Silva. Restate con noi per tutte le trattative, indiscrezioni e sviluppi in diretta.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: osservatori a Cagliari per Palestra e Caprile, novità sul futuro di Fabio Silva

Calciomercato Juve, inizia il pressing: il Kulusevski bis, il portiere nei radar e il jolly inatteso - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato #Juve, inizia il pressing: il #Kulusevski bis, il portiere nei radar e il jolly inatteso Vai su X

Calciomercato Juve - Mentre l’attenzione del mondo bianconero è calamitata dal campo e dalla sfida europea contro il Pafos, dagli uffici della Continassa trapela questa indiscrezione legata alle future mosse di mercato. juventusnews24.com scrive

Calciomercato serie A: Juve, nuova fiamma per il centrocampo, svolta per Insigne, idea Milan - L'ex esterno del Napoli vicinissimo alla Lazio, i rossoneri volano di nuovo in Belgio ... Lo riporta sport.virgilio.it