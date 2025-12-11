Calciomercato Inter parla Muharemovic | Io sono a Sassuolo penso…

Tarik Muharemovic, giovane difensore del Sassuolo, sta attirando l’attenzione grazie alle sue prestazioni solide e alla maturità dimostrata in campo. In un’intervista, il calciatore ha parlato del suo attuale stato di forma e delle possibilità future, alimentando le voci di un possibile interesse dell’Inter nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Inter. Il giovane difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic si sta facendo notare in questa stagione per le sue prestazioni solide e per la maturità mostrata in campo, nonostante la giovane età. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato all’ Inter, che da sempre segue con attenzione i profili difensivi più promettenti dell a Serie A. Dopo la convincente vittoria contro la Fiorentina, Muharemovic ha risposto alle domande dei giornalisti sul presunto interesse dei nerazzurri. Durante la conferenza stampa, il difensore bosniaco ha voluto sottolineare l’importanza di restare concentrato sul lavoro attuale con la sua squadra: “ Io sono a Sassuolo, gioco per il Sassuolo, ho firmato per il Sassuolo, penso al Sassuolo “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

